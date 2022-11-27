СБУ проводит обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске
Служба безопасности Украины проводит обыски в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"СБУ пришла с обысками в храм Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске", — написал он в телеграм-канале.
В управлении СБУ в Ивано-Франковской области уточнили, что следователи проводят "контрразведывательные безопасные мероприятия" для противодействия подрывной деятельности. Осмотр проводится при непосредственном участии представителей церкви для выявления запрещённых к обороту предметов. Также проводится проверка лиц на территории епархии на их возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государству.
Ранее Лайф рассказывал об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре. В ведомстве заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений Украинской православной церкви как "ячейки Русского мира" "для сокрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.д. Кроме того, обыск был проведён в Зверинецком монастыре в Киеве.
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Wikipedia / Kalush14net