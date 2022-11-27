СБУ проводит обыски в храме УПЦ в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины проводит обыски в храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"СБУ пришла с обысками в храм Рождества Христова УПЦ в Ивано-Франковске", — написал он в телеграм-канале.

В управлении СБУ в Ивано-Франковской области уточнили, что следователи проводят "контрразведывательные безопасные мероприятия" для противодействия подрывной деятельности. Осмотр проводится при непосредственном участии представителей церкви для выявления запрещённых к обороту предметов. Также проводится проверка лиц на территории епархии на их возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб государству.