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27 ноября, 11:23

В ГД выступили за срочное введение запрета суррогатного материнства для иностранцев

В Госдуме могут принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в декабре

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила за принятие уже в этом декабре закона, предусматривающего запрет иностранным гражданам пользоваться суррогатным материнством в России. В беседе с RT она объяснила, что необходимо в первую очередь заботиться именно о российских семьях.

"Дело в том, что Россия, в отличие от других стран, обладает уникальными технологиями в сфере суррогатного материнства, и они уже доказали свою эффективность всему миру", — разъяснила парламентарий интерес иностранцев к таким услугам в РФ.

Вторыгина добавила, что данная проблема действительно существует и в настоящее время она очень актуальна.

Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Толстой выступил за срочное принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Напомним, что законопроект о запрете продажи услуг суррогатного материнства иностранцам был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне 2021 года. Правительство его поддержало, но при условии доработки до рассмотрения Думой в первом чтении. В результате повторно документ поступил в нижнюю палату парламента в середине декабря прошлого года.

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ТАСС / AP Photo / Allison Joyce

Никита Осипов

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