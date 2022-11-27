В ГД выступили за срочное введение запрета суррогатного материнства для иностранцев

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила за принятие уже в этом декабре закона, предусматривающего запрет иностранным гражданам пользоваться суррогатным материнством в России. В беседе с RT она объяснила, что необходимо в первую очередь заботиться именно о российских семьях.

"Дело в том, что Россия, в отличие от других стран, обладает уникальными технологиями в сфере суррогатного материнства, и они уже доказали свою эффективность всему миру", — разъяснила парламентарий интерес иностранцев к таким услугам в РФ.