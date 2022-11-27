В ГД выступили за срочное введение запрета суррогатного материнства для иностранцев
В Госдуме могут принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в декабре
Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина выступила за принятие уже в этом декабре закона, предусматривающего запрет иностранным гражданам пользоваться суррогатным материнством в России. В беседе с RT она объяснила, что необходимо в первую очередь заботиться именно о российских семьях.
"Дело в том, что Россия, в отличие от других стран, обладает уникальными технологиями в сфере суррогатного материнства, и они уже доказали свою эффективность всему миру", — разъяснила парламентарий интерес иностранцев к таким услугам в РФ.
Вторыгина добавила, что данная проблема действительно существует и в настоящее время она очень актуальна.
Напомним, что законопроект о запрете продажи услуг суррогатного материнства иностранцам был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне 2021 года. Правительство его поддержало, но при условии доработки до рассмотрения Думой в первом чтении. В результате повторно документ поступил в нижнюю палату парламента в середине декабря прошлого года.
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ТАСС / AP Photo / Allison Joyce