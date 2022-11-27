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27 ноября, 11:47

В работе Wildberries произошёл масштабный сбой

Клиенты маркетплейса Wildberries пожаловались на масштабный сбой, из-за которого они получили уведомления об оформлении неизвестных им заказов. Об этом пишет SHOT.

Клиенты Wildberries сообщили о массовом сбое. Видео © Telegram / SHOT

В результате у некоторых пользователей оформились сотни позиций из корзины. А при попытке оформить возврат, приложение удерживает деньги, у некоторых это 50 рублей, а у кого-то доходит до 10 тысяч рублей. Всё зависит от габаритов и количества товаров.

По телефону горячей линии Wildberries пользователям подтвердили, что произошёл сбой, и предложили оплатить возврат. Там пообещали, что деньги вернут, нужно только оформить соответствующую заявку. Некоторые согласились на такие условия, а кто-то решил отстаивать свои права через суд.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российская компания Wildberries может изменить название на сокращённое WB. Об этом сказала основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Илья Суриков

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