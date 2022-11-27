Ливни превратили улицы Сочи в реки и смыли переправу через ручей Чухукт
Дожди подтопили в Сочи несколько улиц и переправу через ручей Чухукт
Проливные дожди подтопили в Сочи несколько улиц возле многоквартирных домов и переправу через ручей Чухукт в Лазаревском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
Одна из затопленных улиц Сочи. Видео © VK / ЧП Сочи
"По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток", — сообщила мэрия.
Восстановление насыпи на переправе через ручей Чухукт в Лазаревском районе. Видео © VK / Типичный Сочи
Муниципальная служба спасения помогает откачивать воду в частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе. Что же касается повреждённой переправы, то там уже идут работы по восстановлению насыпи. О дожде городская мэрия сообщила накануне. Однако, как указали в ведомстве, для населения и критического повреждения инфраструктуры опасность ливни не представляют.
А в Нижегородской области прошёл ледяной дождь, который оставил тысячи местных жителей без света. Но при этом за ночь на 27 ноября в более чем 60 населённых пунктах региона удалось восстановить электроснабжение.
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