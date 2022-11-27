Песков: Россия не будет стрелять себе в ногу при введении потолка цен на энергоресурсы

Если Запад введёт потолок цен на российские энергоресурсы, Москва не будет стрелять себе в ногу и станет руководствоваться только собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля обратил внимание на цифры потолка, которые сейчас озвучиваются, и заметил, что в этом вопросе много нюансов, которые российской стороне нужно просчитывать.

"Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, всё-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", — сказал он.

Песков добавил, что озвученная президентом позиция о том, что Россия не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут ограничения, сохраняется.