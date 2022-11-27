Войска России ликвидировали 100 наёмников ракетным ударом по логову Иностранного легиона
Российские военные ударом ВКС уничтожили около 100 иностранных наёмников недалеко от населённого пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Часов Яр в ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого Иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наёмников и шесть единиц бронетехники", — уточнил представитель ведомства.
Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные уничтожили более 300 иностранных наёмников в Харьковской области и ДНР, удары наносились высокоточным оружием.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ