Сборная Коста-Рики обыграла Японию в матче чемпионата мира

Сборная Коста-Рики победила команду Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.

Таким образом, костариканцы одержали первую победу на турнире и набрали три очка, столько же после двух игр у японцев. Позднее свой матч проведут другие представители группы Е Испания и Германия, их встреча начнётся в 22:00 мск.