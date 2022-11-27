Сборная Коста-Рики обыграла Японию в матче чемпионата мира
Футболисты Коста-Рики радуются забитому мячу. Обложка © Twitter / FIFA World Cup
Сборная Коста-Рики победила команду Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.
Таким образом, костариканцы одержали первую победу на турнире и набрали три очка, столько же после двух игр у японцев. Позднее свой матч проведут другие представители группы Е Испания и Германия, их встреча начнётся в 22:00 мск.
Напомним, в первом туре сборная Японии сенсационно обыграла Германию, а Коста-Рика пропустила от Испании семь безответных мячей. В последнем туре японцы сыграют с испанцами, а костариканцы — с немцами.