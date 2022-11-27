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27 ноября, 12:02

Сборная Коста-Рики обыграла Японию в матче чемпионата мира

<p>Футболисты Коста-Рики радуются забитому мячу. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1596833312936726529/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIFA World Cup</a></p>

Футболисты Коста-Рики радуются забитому мячу. Обложка © Twitter / FIFA World Cup

Сборная Коста-Рики победила команду Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Кейшер Фуллер.

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Таким образом, костариканцы одержали первую победу на турнире и набрали три очка, столько же после двух игр у японцев. Позднее свой матч проведут другие представители группы Е Испания и Германия, их встреча начнётся в 22:00 мск.

Напомним, в первом туре сборная Японии сенсационно обыграла Германию, а Коста-Рика пропустила от Испании семь безответных мячей. В последнем туре японцы сыграют с испанцами, а костариканцы — с немцами.

Артур Лапсаков

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