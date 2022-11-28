Эксперт дал совет, как освободить память в смартфоне

Удаление файлов — далеко не единственный способ увеличить объём свободного места в смартфоне. Советы по этой теме дал эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко. Он уточнил, что память телефона делится на несколько разделов, один из них — системный, и перемещать или удалять в нём файлы не рекомендуется — можно повредить работоспособность гаджета.

"В других разделах хранятся фотографии, видео, различные документы и приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего", — сказал Лысенко в интервью радио Sputnik.

Большую часть памяти смартфона, по словам эксперта, "съедают" приложения, а также фотографии и фильмы. Можно сэкономить место, если правильно выбрать формат изображений и видеофайлов. Так, разрешения 720p будет вполне достаточно, уточнил Лысенко. А также, по его словам, есть ещё несколько способов оптимизировать хранилище. Один из них — периодически удалять ненужное в кэше приложений и браузеров. Кроме того, если можно — лучше пользоваться картой памяти, либо настроить синхронизацию с облачными хранилищами.

"В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище", — посоветовал Лысенко.