Эксперт дал совет, как освободить память в смартфоне
Эксперт Лысенко: Выбор формата изображений и видео сэкономит место в телефоне
Удаление файлов — далеко не единственный способ увеличить объём свободного места в смартфоне. Советы по этой теме дал эксперт по телекоммуникациям Григорий Лысенко. Он уточнил, что память телефона делится на несколько разделов, один из них — системный, и перемещать или удалять в нём файлы не рекомендуется — можно повредить работоспособность гаджета.
"В других разделах хранятся фотографии, видео, различные документы и приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего", — сказал Лысенко в интервью радио Sputnik.
Большую часть памяти смартфона, по словам эксперта, "съедают" приложения, а также фотографии и фильмы. Можно сэкономить место, если правильно выбрать формат изображений и видеофайлов. Так, разрешения 720p будет вполне достаточно, уточнил Лысенко. А также, по его словам, есть ещё несколько способов оптимизировать хранилище. Один из них — периодически удалять ненужное в кэше приложений и браузеров. Кроме того, если можно — лучше пользоваться картой памяти, либо настроить синхронизацию с облачными хранилищами.
"В настройках также можно включить функцию удаления дубликатов — если файлы переместились в облако, они будут удалены с телефона, и это освободит место в хранилище", — посоветовал Лысенко.
Как писал Лайф ранее, эксперт Ситнов рассказал, что при падении смартфона в сугроб не нужно сразу его отогревать, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Если сразу смартфон поместить в тепло, то в нём образуется вода, что чревато серьёзными поломками.
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