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28 ноября, 00:13

ЕС рассмотрит просьбу о снятии санкций с российского банка

"Известия": ЕС рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT

В Европейском союзе рассмотрят возможности снятия санкций с Россельхозбанка с последующим его переподключением к международной межбанковской системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны", — сказал он в интервью изданию.

Стано подчеркнул, что любую поправку к принятым в ЕС документам должны будут согласовать все государства-члены совета. Сейчас в ЕС допускают отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них.

Дипломат напомнил также, что большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT.

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Ещё в начале ноября СМИ узнали, что Россия попросила вывести из-под санкций Россельхозбанк, чтобы тот смог восстановить связи с банками-корреспондентами для операций в рамках экспорта зерна. Затем информацию об этом подтвердили в МИД РФ. Американские СМИ писали, что Вашингтон готов пойти на встречу Москве в этом вопросе.

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Freepik

Андрей Григорьев

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