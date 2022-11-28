ЕС рассмотрит просьбу о снятии санкций с российского банка

В Европейском союзе рассмотрят возможности снятия санкций с Россельхозбанка с последующим его переподключением к международной межбанковской системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны", — сказал он в интервью изданию.

Стано подчеркнул, что любую поправку к принятым в ЕС документам должны будут согласовать все государства-члены совета. Сейчас в ЕС допускают отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них.

Дипломат напомнил также, что большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT.