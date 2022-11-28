В скандале вокруг пунктов обогрева увидели желание Зеленского избавиться от Кличко

Скандал на Украине с пунктами обогрева в Киеве и последовавшее предложение главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии провести совместную инспекцию — это попытка команды президента Украины Владимира Зеленского устранить конкурента в лице мэра украинской столицы Виталия Кличко. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

"Здесь прекрасно всё: и попытки наши удары по сети доставки вооружений подать как борьбу с мирными гражданами, и оправдать попытку офиса президента убрать конкурента в лице Кличко, в сторону которого очень неровно дышит Зеленский. Когда это стало очень явно видно, Арахамию и выпихнули с кривым оправданием", — цитирует ТАСС Мирошника.

Мирошник указал на то, что ещё 26 ноября Арахамия пристыдил киевские власти за уровень организации пунктов обогрева — "пунктов несокрушимости". А на следующий день он же предложил Кличко наладить работу и уже после этого снова провести уже совместную инспекцию.