В скандале вокруг пунктов обогрева увидели желание Зеленского избавиться от Кличко
Мирошник: Через скандал с пунктами обогрева Зеленский хочет избавиться от Кличко
Скандал на Украине с пунктами обогрева в Киеве и последовавшее предложение главы фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии провести совместную инспекцию — это попытка команды президента Украины Владимира Зеленского устранить конкурента в лице мэра украинской столицы Виталия Кличко. Такое мнение высказал бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
"Здесь прекрасно всё: и попытки наши удары по сети доставки вооружений подать как борьбу с мирными гражданами, и оправдать попытку офиса президента убрать конкурента в лице Кличко, в сторону которого очень неровно дышит Зеленский. Когда это стало очень явно видно, Арахамию и выпихнули с кривым оправданием", — цитирует ТАСС Мирошника.
Мирошник указал на то, что ещё 26 ноября Арахамия пристыдил киевские власти за уровень организации пунктов обогрева — "пунктов несокрушимости". А на следующий день он же предложил Кличко наладить работу и уже после этого снова провести уже совместную инспекцию.
"Кличко — это одна из альтернатив, к которой могут склониться западные хозяева, подбирая замену Зеленскому, если он вдруг выкинет очередной финт типа "удара по Польше". Зеленский же не терпит конкуренции и готов расправиться с теми, кто покушается на его президентскую роль, любым способом, — отметил Мирошник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране "пунктов несокрушимости" на случай блэкаута. По его словам, они должны работать круглосуточно при муниципальных учреждениях, предоставляя мобильную связь, интернет, тепло и свет. Позже глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что все "пункты несокрушимости" в Киеве будут проверены после жалоб горожан. По его словам, в Киеве закрыто более 100 из 530 мест обогрева.
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