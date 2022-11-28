Россияне в возрасте стали более востребованы в нескольких сферах

На рынке труда сократилось количество россиян, ищущих работу. Такие результаты за последние 8,5 месяца приводит "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования, проведённого SuperJob. Одной из причин называют тот факт, что сотрудники стабильных компаний раздумали искать место получше, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать численность персонала. Сказалась и "демографическая яма".

Как пишет издание, нехватка кадров на рынке труда заставила работодателей пересмотреть свои негласные возрастные стереотипы. Так, увеличилась доля соискателей 45+ в типично "мужских" профессиях: слесарь механосборочных работ +14%;

водитель грузового автомобиля +11%;

инженер-проектировщик +11%;

электрогазосварщик +9%;

токарь +1%.

Издание уточняет, что количество соискателей старше 45 не увеличилось по численности. Их доля в общем количестве стала больше за счёт уменьшения числа более молодых кандидатов.