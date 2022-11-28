Энергетики назвали причину отключения света на юге Сахалина
Авария на ТЭЦ оставила на время без света южную часть Сахалина
Утром 28 ноября жители Южно-Сахалинска стали жаловаться на отключение электричества в разных районах. Причём, как отмечали они в соцсетях, в некоторых частях города свет то появлялся, то снова исчезал. Сбой в энергосистеме острова произошёл из-за аварии на Сахалинской ТЭЦ-1, пояснили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.
"Сегодня, 28 ноября, около семи часов утра (в 23 мск 27 ноября. — Прим. Лайфа) системой защиты отключён один из турбогенераторов. Причины устанавливаются", — цитирует Sakh.online сообщение ведомства.
Там заверили, что проблема с подачей электроэнергии будет решена до 11 часов (03:00 28 ноября мск). Об отключениях в течение часа сообщали жители Южно-Сахалинска, а после к ним присоединились и в Корсакове, Холмске, Поронайске, Томари и Александровске-Сахалинском.
В областном Минэнерго заявили, что персонал ТЭЦ оперативно загрузил газотурбинные установки станции и ограничения на семь утра по местному времени составляли 37 МВт (10% потребителей). Восстановительные работы в южной части острова ведутся. Причина повреждения главного паропровода устанавливается.
Ранее Лайф писал, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл взрыв на газозаправочной станции, момент ЧП попал на видео. В МЧС заявили, что причиной аварии стала разгерметизация объекта.
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