Энергетики назвали причину отключения света на юге Сахалина

Утром 28 ноября жители Южно-Сахалинска стали жаловаться на отключение электричества в разных районах. Причём, как отмечали они в соцсетях, в некоторых частях города свет то появлялся, то снова исчезал. Сбой в энергосистеме острова произошёл из-за аварии на Сахалинской ТЭЦ-1, пояснили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

"Сегодня, 28 ноября, около семи часов утра (в 23 мск 27 ноября. — Прим. Лайфа) системой защиты отключён один из турбогенераторов. Причины устанавливаются", — цитирует Sakh.online сообщение ведомства.

Там заверили, что проблема с подачей электроэнергии будет решена до 11 часов (03:00 28 ноября мск). Об отключениях в течение часа сообщали жители Южно-Сахалинска, а после к ним присоединились и в Корсакове, Холмске, Поронайске, Томари и Александровске-Сахалинском.