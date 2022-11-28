Для православных начался 40-дневный Рождественский пост

Для православных христиан начался Рождественский пост, который продлится 40 дней. В этот период рекомендуется воздерживаться от употребления мяса, молока и молочных продуктов. А вот рыбу и рыбную икру, в отличие от Великого и Успенского постов, есть можно. Такие пояснения дал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

В интервью ТАСС он отметил, что Рождественский пост, предваряющий праздник Рождества Христова, необходим, чтобы верующие имели возможность лучше подготовиться и глубже пережить рождение Христа. Есть несколько категорий людей, для которых ограничения в пище действуют не так строго. Речь идёт в том числе о болеющих, беременных и воинах. Однако они не освобождаются от необходимости усердно молиться, посещать богослужения, исповеди и причастия. Козлов подчеркнул, что диета без молитвы не соотносится с целью христианского поста.

"Что касается воинов, что у них есть из еды, то им и надо есть. Никто не потребует от солдата воздержания от масла в каше или тушёнки в супе. Это было бы абсурдно и никогда так не делалось, даже во времена Российской империи. Главное, от чего воин должен воздержаться, как и все мы, — это ненависть. Исполняя свой долг, нужно делать это ради Отечества, а не из-за ненависти к тем, кто по ту линию фронта", — пояснил Козлов.

Рождественский пост также называется Филипповым, так как наступает вслед за днём памяти апостола Филиппа. По словам протоиерея, изначально длительность поста не превышала недели, однако в начале второго тысячелетия этот срок было решено увеличить до 40 дней.