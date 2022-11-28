В Норвегии заявили, что не видят угрозы со стороны России

Прямой угрозы со стороны России в отношении Норвегии нет. Об этом заявил министр обороны этой страны Бьёрн Арильд Грам. Как подчеркнул он, такой позиции власти Норвегии придерживаются даже на фоне изменившегося взаимодействия между Осло и Москвой после начала специальной военной операции РФ на Украине.

"В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью", — подчеркнул Грам в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр добавил, что "в какой-то момент всё должно прийти в норму". И всё же он уточнил, что может случиться и так, что "всё будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия".

Глава норвежского Минобороны указал на то, что страна сохранит всегда проводимую ею "двойную политику на Крайнем Севере, основанную как на сдерживании, так и на успокоении". После начала украинского конфликта там усилена и работа спецслужб, отметил министр.

"После холодной войны и распада Советского Союза наши вооружённые силы тоже изменились, бюджеты стали меньше. Но мы всегда сохраняли бдительность на Крайнем Севере, своё присутствие и разведывательную деятельность", — подытожил Грам.