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27 ноября, 21:03

СКР запросил передачу ему дела о ДТП с гибелью матери и ребёнка в Москве

В МВД завели уголовное дело после ДТП с гибелью матери и ребёнка

В Москве по факту аварии, в результате которой погибли женщина и её ребёнок, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Эта статья касается случаев нарушения водителем ПДД, приведших к смерти по неосторожности двух и более человек. Столичный главк СКР меж тем инициировал передача ему этого уголовного дела.

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Москвичка объяснила обмороком смертельное ДТП с матерью и ребёнком, но очевидцы говорят о другом

Как уже рассказывал Лайф, страшное ДТП произошло в воскресенье вечером. За рулём KIA Sportage находилась 37-летняя женщина. Автомобиль вылетел на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя маленькими детьми. Женщина погибла сразу. Одного малыша спасти не удалось.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Анатолий Симоненко

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