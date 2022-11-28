СКР запросил передачу ему дела о ДТП с гибелью матери и ребёнка в Москве

В Москве по факту аварии, в результате которой погибли женщина и её ребёнок, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ", — уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Эта статья касается случаев нарушения водителем ПДД, приведших к смерти по неосторожности двух и более человек. Столичный главк СКР меж тем инициировал передача ему этого уголовного дела.