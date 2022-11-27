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27 ноября, 16:30

В Москве легковушка вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми, женщина погибла

На улице Свободы на северо-западе Москвы дама за рулём Kia Sportage сбила мать с двумя маленькими детьми на тротуаре. Видео момента произошедшего ДТП опубликовал столичный Дептранс в телеграм-канале.

  • Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Кадры с места смертельной аварии на улице Свободы в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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По предварительной информации, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Автомобиль перевернулся после столкновения. Мать же от полученных травм скончалась на месте. По данным Лайфа, с ней были мальчик шести-семи лет и младенец в коляске. Детей забрала скорая — старший находится в критическом состоянии, его реанимируют. 37-летней виновнице аварии также потребовалась медицинская помощь. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Подросток без прав купил машину и сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Подросток без прав купил машину и сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Ранее Лайф писал, что в Омске водитель джипа сбил подростка на переходе и уехал с места ДТП. Виновник аварии поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним всё в порядке. Когда же пешеход самостоятельно добрался до дома, то сразу почувствовал себя плохо.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова

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