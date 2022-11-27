В Москве легковушка вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми, женщина погибла

На улице Свободы на северо-западе Москвы дама за рулём Kia Sportage сбила мать с двумя маленькими детьми на тротуаре. Видео момента произошедшего ДТП опубликовал столичный Дептранс в телеграм-канале.







По предварительной информации, женщина за рулём иномарки не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где в тот момент проходила мать с двумя детьми. Автомобиль перевернулся после столкновения. Мать же от полученных травм скончалась на месте. По данным Лайфа, с ней были мальчик шести-семи лет и младенец в коляске. Детей забрала скорая — старший находится в критическом состоянии, его реанимируют. 37-летней виновнице аварии также потребовалась медицинская помощь. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.