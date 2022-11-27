В Мадриде прошёл многотысячный митинг с требованием отставки премьера Испании

В Мадриде прошла акция протеста с участием десятков тысяч человек. Люди требовали отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса. В соцсетях опубликовали видео с места проведения митинга.

Антиправительственный митинг в Мадриде. Видео © Twitter / gchahal

Акцию инициировала ультраправая партия Vox. Протестующие считают, что правительство Санчеса не способно уберечь жителей страны от экономического кризиса, роста цен на товары, электричество и топливо. По подсчётам полиции, в акции приняло участие около 30 тысяч человек, однако организаторы говорят, что собралось более 80 тысяч демонстрантов.

"Целое поколение не может пустить корни и создать семью в этой стране. Работники и их семьи не могут оплатить потребительскую корзину, счета за электричество и топливо. И кто от этого страдает? Они — правительство — не страдают", — сказал секретарь профсоюза "Солидарность" Родриго Алонсо.

Митингующие также выступают против решения заменить статью Уголовного кодекса "Бунт" на статью "Массовые беспорядки в тяжёлой форме". По первой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость. Если статью заменят, то будет смягчено максимальное наказание за такое преступление с 15 до пяти лет тюрьмы.