Часть жителей Шебекина осталась без света и воды после обстрела со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела окраин города Шебекино со стороны Украины оказалась повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет, но часть горожан осталась без света и воды.

"Есть повреждения линии электропередачи: на территории города частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", — написал глава региона в "Телеграме".