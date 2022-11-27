Часть жителей Шебекина осталась без света и воды после обстрела со стороны Украины
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела окраин города Шебекино со стороны Украины оказалась повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет, но часть горожан осталась без света и воды.
"Есть повреждения линии электропередачи: на территории города частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", — написал глава региона в "Телеграме".
Ранее Лайф рассказывал, что 22 ноября украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области. В результате погибла мирная жительница. Лайф публиковал первые фото с места обстрела.