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Регион
Опубликовано 27 ноября 2022, 15:54
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Часть жителей Шебекина осталась без света и воды после обстрела со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела окраин города Шебекино со стороны Украины оказалась повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет, но часть горожан осталась без света и воды.

"Есть повреждения линии электропередачи: на территории города частично отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии, насосные станции водоснабжения также перезапускаются", — написал глава региона в "Телеграме".

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Ранее Лайф рассказывал, что 22 ноября украинские военные обстреляли госпиталь ветеранов в Шебекине Белгородской области. В результате погибла мирная жительница. Лайф публиковал первые фото с места обстрела.

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t.me/vvgladkov

Андрей Бражников
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