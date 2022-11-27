Учёные нашли неожиданную связь между уличными фонарями и диабетом

Фактором риска развития диабета может стать интенсивное уличное освещение, которое нарушает систему циркадных ритмов. К такому выводу пришли учёные из Шанхайского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Diabetologia.

Специалисты выявили связь между высоким уровнем воздействия ночного освещения с повышенным уровнем гликированного гемоглобина и распространённостью диабета. Благодаря выявлению нового потенциального фактора учёные надеются добиться снижения риска развития заболевания у жителей крупных городов в будущем.

Всего в тестировании приняли участие более 98 тысяч взрослых людей. Учёные оценивали интенсивность уличного освещения по спутниковым снимкам. Учитывались особенности каждого участника исследования: пол, возраст, образование, доход, а также отношение к курению и употреблению алкоголя.