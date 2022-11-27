Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании беременной девушки из Красноярска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования дела об истязании и незаконном лишении свободы беременной жительницы Красноярского края.

"Председатель СК РФ поставил на контроль расследование уголовного дела об истязании жительницы Красноярского края. <...> Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее писал Лайф, житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную подругу. Причиной нападения стали подозрения абьюзера о неверности возлюбленной. Пострадавшая находится уже на четвёртом месяце беременности, а также воспитывает маленького ребёнка. Позже правоохранители задержали неадекватного ревнивца. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.