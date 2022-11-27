Экс-президента Молдавии Додона вновь захотели отправить под домашний арест
Прокуратура Молдавии оспорила освобождение Додона из-под домашнего ареста
Прокуратура Молдавии оспорила решение суда, согласно которому домашний арест бывшего президента республики Игоря Додона был заменён на запрет покидать территорию страны. Об этом экс-молдавский лидер сообщил в телеграм-канале.
"Вы вызваны в Высшую судебную палату (ВСП), где будет рассматриваться протест на решение ВСП от 18 ноября касательно применения в качестве превентивной меры запрета на выезд из страны", — говорится в опубликованном Додоном документе.
Экс-лидер республики считает незаконным оспаривание решение ВСП.
Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура Молдавии признала Додона подозреваемым в хищении 12 млн долларов. Даже жену политика Галину обвинили в соучастии в незаконном обогащении и запретили ей уезжать из страны в течение двух месяцев. С весны экс-президент находился под домашним арестом, срок которого несколько раз продлевался. Додон обвинений в свой адрес категорически не признаёт и утверждает, что дело против него — политическое. В середине ноября Высшая судебная палата Молдавии освободила Додона из-под домашнего ареста.