Экс-президента Молдавии Додона вновь захотели отправить под домашний арест

Прокуратура Молдавии оспорила решение суда, согласно которому домашний арест бывшего президента республики Игоря Додона был заменён на запрет покидать территорию страны. Об этом экс-молдавский лидер сообщил в телеграм-канале.

"Вы вызваны в Высшую судебную палату (ВСП), где будет рассматриваться протест на решение ВСП от 18 ноября касательно применения в качестве превентивной меры запрета на выезд из страны", — говорится в опубликованном Додоном документе.