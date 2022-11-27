Шольц оценил шансы на запуск второй нитки "Северного потока – 2"
Шольц посчитал маловероятным запуск второй нитки газопровода "Северный поток – 2"
Запуск второй — уцелевшей — нитки газопровода "Северный поток – 2" является маловероятным, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.
"Я думаю, что это трудно себе представить", — отметил он в беседе с журналом Focus и добавил, что стена вокруг Европы возводиться не будет.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE