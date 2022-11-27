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27 ноября, 15:08

Шольц оценил шансы на запуск второй нитки "Северного потока – 2"

Шольц посчитал маловероятным запуск второй нитки газопровода "Северный поток – 2"

Запуск второй — уцелевшей — нитки газопровода "Северный поток – 2" является маловероятным, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Я думаю, что это трудно себе представить", — отметил он в беседе с журналом Focus и добавил, что стена вокруг Европы возводиться не будет.

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Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".

Обложка ©

ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Никита Осипов

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