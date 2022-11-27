Назван главный фаворит США на роль преемника Зеленского
Эксперт Брутер назвал главного фаворита США на роль преемника Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный является главным фаворитом США на роль преемника президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с Ura.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причём необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его (Зеленского. — Прим. Лайфа) не поменяют", — отметил он.
Политолог, однако, считает, что время для смены власти в Незалежной ещё не наступило, так как Залужный должен прийти на пост президента "во всём белом и на всё чистое". По оценке Брутера, Зеленский знает о преемнике и о том, что ему придётся в будущем уступить место. Эксперт также полагает, что в США действующего лидера Украины не любят.
Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему украинскими Вооружёнными силами Валерию Залужному с просьбой снизить уровень публичности. Такими сведениями делятся источники Financial Times.