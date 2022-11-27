Назван главный фаворит США на роль преемника Зеленского

"Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причём необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его (Зеленского. — Прим. Лайфа) не поменяют", — отметил он.

Политолог, однако, считает, что время для смены власти в Незалежной ещё не наступило, так как Залужный должен прийти на пост президента "во всём белом и на всё чистое". По оценке Брутера, Зеленский знает о преемнике и о том, что ему придётся в будущем уступить место. Эксперт также полагает, что в США действующего лидера Украины не любят.