Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 14:56

Назван главный фаворит США на роль преемника Зеленского

Эксперт Брутер назвал главного фаворита США на роль преемника Зеленского

<p>Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency</p>

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidency / Anadolu Agency

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный является главным фаворитом США на роль преемника президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с Ura.ru заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причём необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его (Зеленского. — Прим. Лайфа) не поменяют", — отметил он.

Политолог, однако, считает, что время для смены власти в Незалежной ещё не наступило, так как Залужный должен прийти на пост президента "во всём белом и на всё чистое". По оценке Брутера, Зеленский знает о преемнике и о том, что ему придётся в будущем уступить место. Эксперт также полагает, что в США действующего лидера Украины не любят.

"Хватает же наглости": Американский ведущий обвинил Зеленского в попрошайничестве

"Хватает же наглости": Американский ведущий обвинил Зеленского в попрошайничестве

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский обратился к главнокомандующему украинскими Вооружёнными силами Валерию Залужному с просьбой снизить уровень публичности. Такими сведениями делятся источники Financial Times.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров