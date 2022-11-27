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27 ноября, 14:43

В Британии полицейские намеренно завышают возраст детей-беженцев

СМИ: МВД Британии завышает возраст детей-беженцев для отправки в миграционный центр

Сотрудники МВД Великобритании намеренно меняют дату рождения беженцев, в том числе и несовершеннолетних, чтобы отправить их в миграционный центр для взрослых, пишет Observer.

Правоохранители "игнорируют или снижают" год рождения в документах юных беженцев и направляют их в миграционный центр в Менстоне, где они неделями находятся в небезопасных для несовершеннолетних условиях, указали эксперты.

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Один из покинувших центр признался, что подвергался там нападениям со стороны взрослых, а беседы с 16 беженцами подтвердили, что в МВД изменяли дату рождения даже у тех, кто предоставлял документы о том, что они младше 18 лет.

Ранее Лайф писал, что дискриминация британцев расстроила беженку с Украины. Опрос, проведённый Управлением национальной статистики, показал, что почти 50% украинцев, прибывших в Великобританию, сталкиваются с трудностями при аренде жилья.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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