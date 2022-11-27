В Британии полицейские намеренно завышают возраст детей-беженцев

Сотрудники МВД Великобритании намеренно меняют дату рождения беженцев, в том числе и несовершеннолетних, чтобы отправить их в миграционный центр для взрослых, пишет Observer.

Правоохранители "игнорируют или снижают" год рождения в документах юных беженцев и направляют их в миграционный центр в Менстоне, где они неделями находятся в небезопасных для несовершеннолетних условиях, указали эксперты.

Один из покинувших центр признался, что подвергался там нападениям со стороны взрослых, а беседы с 16 беженцами подтвердили, что в МВД изменяли дату рождения даже у тех, кто предоставлял документы о том, что они младше 18 лет.