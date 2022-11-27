Эпичная полицейская погоня за сбежавшими страусами довела до истерики очевидцев

Около 20 страусов сбежали из вольера в канадском городе Табер, гигантские птицы бегали по городу от полицейских. Видео неудачной попытки инспектора схватить одного из дерзких беглецов опубликовал телеканал ABC News.

На кадрах видно, что стражи правопорядка на машине гонятся за бегущей по дороге птицей, пытаясь схватить её за шею. Как утверждают местные журналисты, ловить страуса рекомендуется именно таким способом, чтобы он не смог клюнуть оппонента в ответ. Всех беглецов пока поймать не удалось, но часть из них уже благополучно вернули обратно на ферму.