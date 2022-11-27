"Она кошку хочет сожрать": Жителей посёлка в Ленобласти напугала сбежавшая из вольера пума

Пума сбежала из дома в коттеджном посёлке во Всеволожском районе Ленинградской области. Видео с разгуливающей дикой кошкой опубликовал "Mash на Мойке". По его данным, хищник уже успел напасть на человека и собаку.

Жителей коттеджного посёлка в Ленобласти напугала сбежавшая из вольера пума. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Телеграм-канал пишет, что пострадавшим является хозяин пумы. Дикая кошка напала на мужчину, когда тот гулял с собакой, и разодрала ему руку. По словам соседей, хищница и ранее уже сбегала из вольера. На снятых очевидцами кадрах видно, как животное безмятежно обнюхивает территорию чужого дома, пока люди прячутся за дверью.

"Настоящая пума! Такая огромная, она кошку хочет сожрать вон ту", — комментирует похождения дикого зверя голос за кадром.

К счастью, долго держать в страхе народ у пумы не получилось — вскоре животное поймали и поместили обратно в вольер. О состоянии пострадавшего хозяина пока ничего не сообщается.