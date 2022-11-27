"Мисс Хорватия" устроила горячую съёмку в купальнике на ЧМ и навлекла гнев катарцев
"Мисс Хорватия" Кнолль возмутила катарцев фотосессией в купальнике, теперь ей грозит тюрьма
Ивана Кнолль на матче Хорватии и Марокко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll
Хорватская модель Ивана Кнолль попала в скандал на чемпионате мира в Катаре из-за откровенных нарядов, которые она демонстрирует окружающим. На первый матч своей сборной она пришла с глубоким декольте, после чего местные жители стали призывать девушку приобрести более закрытые наряды, однако она и не думала останавливаться, пишет Mirror.
"Мисс Хорватия – 2016" устроила огненную фотосессию в купальнике прямо на улице, и теперь катарцы требуют посадить болельщицу за неуважение их культуры.
Хорватская модель Ивана Кнолль на пляже в Катаре в купальнике. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll
Сама 29-летняя Ивана успела раскритиковать страну – хозяйку турнира. В соцсетях она назвала этот ЧМ катастрофой и заметила, что ей жаль всех болельщиков, которые "не могут поехать на чемпионат мира из-за худшей организации в истории".
Особенности ЧМ по футболу в Катаре. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что Катар внесёт Португалию в чёрный список из-за слов президента страны Марселу Ребелу де Соузы на ЧМ-2022. На конференции в Дохе, в кулуарах игры между Португалией и Ганой, де Соуза затронул проблемы прав человека. В итоге посла европейской страны вызвали к вице-премьеру Катара.