"Мисс Хорватия" устроила горячую съёмку в купальнике на ЧМ и навлекла гнев катарцев

Хорватская модель Ивана Кнолль попала в скандал на чемпионате мира в Катаре из-за откровенных нарядов, которые она демонстрирует окружающим. На первый матч своей сборной она пришла с глубоким декольте, после чего местные жители стали призывать девушку приобрести более закрытые наряды, однако она и не думала останавливаться, пишет Mirror.

"Мисс Хорватия – 2016" устроила огненную фотосессию в купальнике прямо на улице, и теперь катарцы требуют посадить болельщицу за неуважение их культуры.

Хорватская модель Ивана Кнолль на пляже в Катаре в купальнике. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll







Сама 29-летняя Ивана успела раскритиковать страну – хозяйку турнира. В соцсетях она назвала этот ЧМ катастрофой и заметила, что ей жаль всех болельщиков, которые "не могут поехать на чемпионат мира из-за худшей организации в истории".