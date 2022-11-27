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27 ноября, 13:49

В результате обстрела Кировского района Донецка ранено четыре человека

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ 27 ноября ранено четыре человека. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало о трёх пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.

"Вооружённые формирования Украины ранили ещё одного мирного жителя в Кировском районе Донецка", — отметили в штабе, уточнив, что четвёртый раненый доставлен в городскую больницу № 24.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк 26 ноября. Стало известно, что жительница Кировского района Донецка в результате случившегося получила ранения.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов

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