В результате обстрела Кировского района Донецка ранено четыре человека

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ 27 ноября ранено четыре человека. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало о трёх пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.