В результате обстрела Кировского района Донецка ранено четыре человека
В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ 27 ноября ранено четыре человека. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале. Ранее ведомство сообщало о трёх пострадавших: двух женщинах и одном мужчине.
"Вооружённые формирования Украины ранили ещё одного мирного жителя в Кировском районе Донецка", — отметили в штабе, уточнив, что четвёртый раненый доставлен в городскую больницу № 24.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк 26 ноября. Стало известно, что жительница Кировского района Донецка в результате случившегося получила ранения.
ТАСС / Николай Тришин