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Опубликовано 27 ноября 2022, 12:43
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ПВО России перехватила управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области

Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мирополье в Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur", — отметил он.

Российская сторона также сбила два реактивных снаряда HIMARS вблизи села Богдановка в Херсонской области. А в общей сложности с начала СВО уничтожено 333 украинских самолёта, 177 вертолётов и 2565 дронов. Кроме того, ВС РФ уничтожили 390 ЗРК, 6848 танков и другой бронированной техники, а также 904 боевые машины РСЗО. ВСУ потеряли 3620 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7381 единицу специальной военной автомобильной техники.

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Ранее Лайф писал, что российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов. Там хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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bulgarianmilitary.com / Naver

Никита Осипов
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