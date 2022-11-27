ПВО России перехватила управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области

Российская сторона также сбила два реактивных снаряда HIMARS вблизи села Богдановка в Херсонской области. А в общей сложности с начала СВО уничтожено 333 украинских самолёта, 177 вертолётов и 2565 дронов. Кроме того, ВС РФ уничтожили 390 ЗРК, 6848 танков и другой бронированной техники, а также 904 боевые машины РСЗО. ВСУ потеряли 3620 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7381 единицу специальной военной автомобильной техники.