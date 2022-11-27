ВСУ потеряли до 70 человек при неудачных контратаках на Донецком направлении

Вооружённые силы России отбили контратаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожено до 70 военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск", — уточнил офицер.

Помимо личного состава украинская сторона потеряла два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов, добавил Конашенков.