ВСУ потеряли до 70 человек при неудачных контратаках на Донецком направлении
ВС России отразили контратаки украинских войск на Донецком направлении
Вооружённые силы России отбили контратаки ВСУ на Донецком направлении, уничтожено до 70 военнослужащих. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск", — уточнил офицер.
Помимо личного состава украинская сторона потеряла два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что войска России ликвидировали 100 наёмников ракетным ударом по логову Иностранного легиона. Это произошло в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР.
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