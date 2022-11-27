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27 ноября, 12:09

ВСУ потеряли до 60 бойцов в ходе провальных атак на Южно-Донецком направлении

Украинские войска попытались атаковать позиции российских военных на Южно-Донецком направлении, но безуспешно. В результате провальных попыток противник за минувшие сутки потерял до 60 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

Как заявил Конашенков, за сутки ВСУ на данном направлении также лишились двух боевых бронированных машин, пяти автомобилей, одной боевой машины пехоты и двух бронетранспортёров МТ-ЛБ.

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Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали 100 наёмников ракетным ударом по логову Иностранного легиона. Удары, как уточнили в Минобороны РФ, наносились высокоточным оружием.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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