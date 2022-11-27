ВС России уничтожили склад со снарядами HIMARS в Днепропетровске

Российские войска в районе Днепропетровска уничтожили склад боеприпасов, где хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

На том же складе хранили более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также ВС России нанесли удары по шести пунктам управления противника.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населённых пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка в Херсонской области, Ямполь в ДНР и Кисловка в Харьковской области, а также 62-му артиллерийскому подразделению на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах", — заявил он.

По словам Конашенкова, также в районе населённого пункта Разумовка в Запорожской области российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье".