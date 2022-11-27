Военные России ликвидировали более 50 украинских бойцов в ЛНР
Вооружённые силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ во время безуспешных атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР были сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки. Также украинские военные безуспешно пытались оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населённых пунктов Площанка и Червонопоповка.
"В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он.
По словам Конашенкова, в результате российские войска уничтожили три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.
Ранее стало известно, что войска России ликвидировали 100 наёмников ракетным ударом по логову Иностранного легиона. А ещё было уничтожено шесть единиц бронетехники.
ТАСС / Лев Федосеев