Военные России ликвидировали более 50 украинских бойцов в ЛНР

Вооружённые силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ во время безуспешных атак на Красно-Лиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районах населённых пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР были сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи и Площанки. Также украинские военные безуспешно пытались оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населённых пунктов Площанка и Червонопоповка.

"В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате российские войска уничтожили три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.