Травматолог назвал предельную высоту каблука зимней обуви

Зимой не рекомендуется носить обувь на высоком каблуке. В противном случае, отметил в беседе с "Газетой.ru" травматолог-ортопед медицинского центра "СМ-клиника" Алишер Зохиров, есть риск растянуть мышцы или вывихнуть ногу. По его словам, максимальная допустимая высота каблука не превышает четырёх сантиметров.

"Каблук при подвороте стопы может выступить в роли рычага, таким образом, стопа ещё сильнее заворачивается. А это уже чревато растяжением мышц и серьёзными вывихами. Ходить на каблуках выше четырёх сантиметров в принципе не рекомендуется, а зимой это особенно опасно", — предостерёг он.

Подвернув ногу на скользкой дороге, можно получить серьёзную травму, при которой может потребоваться оперативное вмешательство. Обычно операция необходима при переломе и разрыве связок. В первом случае в кость пациенту устанавливаются пластины, винты и иногда требуются аппараты внешней фиксации. Для лечения при разрыве связок хирурги, как правило, используют специальный шовный материал или так называемую якорную фиксацию, где уже необходимо специальное оборудование. Во избежание этого следует отдавать предпочтение не только плоской подошве, но и обуви, фиксирующей голень. Следовательно, заключил Зохиров, кроссовки и полуботинки для ношения зимой тоже не подходят.