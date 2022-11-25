Флеболог объяснил, кому нельзя носить сапоги с узким голенищем

При ношении сапог с узким голенищем полностью передавить артериальный кровоток будет сложно, но некоторым людям такую обувь всё же лучше не покупать. В каких случаях обычная прогулка может обернуться проблемами со здоровьем, рассказал Лайфу главврач сети клиник лазерной хирургии "Варикоза нет", член исполнительного совета Ассоциации флебологов РФ Хачатур Кургинян.

"Про опасность я бы здесь ничего не говорил, потому что, когда вы ходите, мышцы сокращаются и кровь подгоняется вверх. Таким образом у нас происходит отток. А потом клапаны закрываются, не позволяют ей спускаться вниз. Так вот, когда вы носите, например, компрессионный трикотаж, он выполняет по сути ту же самую функцию, что и узкое голенище сапога", — сказал специалист.

При этом он отметил, что вряд ли можно найти настолько узкое голенище, которое полностью передавит артериальный кровоток. Носить облегающие голень сапоги можно — за исключением тех случаев, когда у пациента явно выражена артериальная недостаточность.

А вот для людей с венозной недостаточностью узкое голенище сапога точно не будет являться противопоказанием, заметил Кургинян. Более того, если человеку в такой обуви комфортно, то это даже полезно — никаких отрицательных последствий ждать не стоит, резюмировал собеседник Лайфа.