Чехия с начала спецоперации приняла более 460 тысяч украинских беженцев
С начала специальной военной операции в Незалежной Чехия выдала украинским беженцам 462 887 виз, позволяющих получить временное убежище в республике. Об этом пишет портал irozhlas.cz.
Только за последние семь дней таких документов украинцам было выдано 2288, причём это на 94 больше по сравнению с предыдущей неделей. Беженцам они позволяют пользоваться услугами чешского здравоохранения, получить образование и трудоустроиться в стране.
Ранее вице-президент ЕК Дубравка Шуица заявила, что беженцы из Незалежной останутся в Европе на долгие годы. Она призвала европейцев не ослаблять поддержку нуждающихся украинцев.
ТАСС / Patrik Uhlir / CTK / ZUMA