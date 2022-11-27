Чехия с начала спецоперации приняла более 460 тысяч украинских беженцев

С начала специальной военной операции в Незалежной Чехия выдала украинским беженцам 462 887 виз, позволяющих получить временное убежище в республике. Об этом пишет портал irozhlas.cz.

Только за последние семь дней таких документов украинцам было выдано 2288, причём это на 94 больше по сравнению с предыдущей неделей. Беженцам они позволяют пользоваться услугами чешского здравоохранения, получить образование и трудоустроиться в стране.