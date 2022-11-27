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27 ноября, 13:44

Чехия с начала спецоперации приняла более 460 тысяч украинских беженцев

С начала специальной военной операции в Незалежной Чехия выдала украинским беженцам 462 887 виз, позволяющих получить временное убежище в республике. Об этом пишет портал irozhlas.cz.

Только за последние семь дней таких документов украинцам было выдано 2288, причём это на 94 больше по сравнению с предыдущей неделей. Беженцам они позволяют пользоваться услугами чешского здравоохранения, получить образование и трудоустроиться в стране.

Ирландцы ополчились против украинских беженцев в Дублине

Ирландцы ополчились против украинских беженцев в Дублине

Ранее вице-президент ЕК Дубравка Шуица заявила, что беженцы из Незалежной останутся в Европе на долгие годы. Она призвала европейцев не ослаблять поддержку нуждающихся украинцев.

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ТАСС / Patrik Uhlir / CTK / ZUMA

Светлана Оперук

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