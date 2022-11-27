"Это гадость!": Сын Ширвиндта жёстко прошёлся по ремейку "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым
Сын Ширвиндта счёл "гадостью" ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым
Киркоров и Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Обложка © "Самоирония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru
Сын знаменитого актёра Александра Ширвиндта — Михаил Ширвиндт — назвал безобразной и пошлой подделкой новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров.
"То, что у них там получилось, — это гадость, пошлость и безобразие. Это наверняка подделка, где совершенно не важно, на какую она тему, главное — чтобы были Киркоров и Бузова", — сказал Ширвиндт-младший в беседе с изданием "Абзац".
Он подчеркнул, что подобные проекты создаются с целью высоких рейтингов и не имеют никакой художественной ценности. Тем не менее из-за звёздного состава ремейк "Иронии судьбы", вероятнее всего, увидит много зрителей, констатировал сын актёра.
Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый
Как уже писал Лайф, Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Также в проекте примет участие и Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Кроме того, зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".