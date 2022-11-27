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27 ноября, 13:40

"Это гадость!": Сын Ширвиндта жёстко прошёлся по ремейку "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

Сын Ширвиндта счёл "гадостью" ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

<p>Киркоров и Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Обложка © "Самоирония судьбы!". ТНТ / <a href="https://kino.mail.ru/news/56783_poyavilis_foto_s_kirkorovim_i_buzovoi_na_semkah_novogodnego_filma_tnt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino.mail.ru</a></p>

Киркоров и Бузова в фильме "Самоирония судьбы". Обложка © "Самоирония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru

Сын знаменитого актёра Александра Ширвиндта — Михаил Ширвиндт — назвал безобразной и пошлой подделкой новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров.

"То, что у них там получилось, — это гадость, пошлость и безобразие. Это наверняка подделка, где совершенно не важно, на какую она тему, главное — чтобы были Киркоров и Бузова", — сказал Ширвиндт-младший в беседе с изданием "Абзац".

Он подчеркнул, что подобные проекты создаются с целью высоких рейтингов и не имеют никакой художественной ценности. Тем не менее из-за звёздного состава ремейк "Иронии судьбы", вероятнее всего, увидит много зрителей, констатировал сын актёра.

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Как уже писал Лайф, Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Также в проекте примет участие и Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Кроме того, зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".

Наталья Исакова

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