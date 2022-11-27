"Это гадость!": Сын Ширвиндта жёстко прошёлся по ремейку "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

Сын знаменитого актёра Александра Ширвиндта — Михаил Ширвиндт — назвал безобразной и пошлой подделкой новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров.

"То, что у них там получилось, — это гадость, пошлость и безобразие. Это наверняка подделка, где совершенно не важно, на какую она тему, главное — чтобы были Киркоров и Бузова", — сказал Ширвиндт-младший в беседе с изданием "Абзац".

Он подчеркнул, что подобные проекты создаются с целью высоких рейтингов и не имеют никакой художественной ценности. Тем не менее из-за звёздного состава ремейк "Иронии судьбы", вероятнее всего, увидит много зрителей, констатировал сын актёра.