Уволенному немецкому чиновнику вернут работу из-за отсутствия доказательств связей с Россией

Уволенный по подозрению в связях с Россией глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шёнбом вернётся на новую должность из-за отсутствия доказательств в шпионской деятельности, пишет Bild.

"Министерство с помощью перевода, вступающего в силу 5 декабря, показывает белый флаг и объявляет запрет на службу беспредметным", — сказано в материале.

По данным издания, Шёнбом займёт место в Федеральной академии государственного управления (BAköV) при МВД Германии. К своим обязанностям он приступит с 6 декабря, а официальный перевод запланирован на 1 января 2023 года.