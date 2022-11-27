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27 ноября, 13:38

Уволенному немецкому чиновнику вернут работу из-за отсутствия доказательств связей с Россией

Заподозренному в связях с РФ экс-главе службы кибербезопасности ФРГ вернут работу

Уволенный по подозрению в связях с Россией глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шёнбом вернётся на новую должность из-за отсутствия доказательств в шпионской деятельности, пишет Bild.

"Министерство с помощью перевода, вступающего в силу 5 декабря, показывает белый флаг и объявляет запрет на службу беспредметным", — сказано в материале.

По данным издания, Шёнбом займёт место в Федеральной академии государственного управления (BAköV) при МВД Германии. К своим обязанностям он приступит с 6 декабря, а официальный перевод запланирован на 1 января 2023 года.

Немецкого полицейского осудили за симпатию к России

Немецкого полицейского осудили за симпатию к России

Ранее Лайф рассказывал, что суд в Германии приговорил бывшего офицера к условному сроку за шпионаж в пользу России. По версии следствия, бывший офицер Бундесвера предоставлял данные об экономических последствиях санкций для Германии, которые Берлин ввёл против РФ в 2014 году.

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Сайт Федерального министерства внутренних дел и родины Германии

Артур Лапсаков

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