Уволенному немецкому чиновнику вернут работу из-за отсутствия доказательств связей с Россией
Заподозренному в связях с РФ экс-главе службы кибербезопасности ФРГ вернут работу
Уволенный по подозрению в связях с Россией глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шёнбом вернётся на новую должность из-за отсутствия доказательств в шпионской деятельности, пишет Bild.
"Министерство с помощью перевода, вступающего в силу 5 декабря, показывает белый флаг и объявляет запрет на службу беспредметным", — сказано в материале.
По данным издания, Шёнбом займёт место в Федеральной академии государственного управления (BAköV) при МВД Германии. К своим обязанностям он приступит с 6 декабря, а официальный перевод запланирован на 1 января 2023 года.
Ранее Лайф рассказывал, что суд в Германии приговорил бывшего офицера к условному сроку за шпионаж в пользу России. По версии следствия, бывший офицер Бундесвера предоставлял данные об экономических последствиях санкций для Германии, которые Берлин ввёл против РФ в 2014 году.
Сайт Федерального министерства внутренних дел и родины Германии