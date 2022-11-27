Космический корабль Cargo Dragon 2 успешно состыковался с МКС
Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Это событие транслировалось на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Стоит отметить, что Cargo Dragon 2 состыковался со станцией в автономном режиме в 07:39 по времени Восточного побережья США, то есть в 15:39 мск. За данной процедурой на МКС следили астронавты из США Николь Манн и Джош Кассада.
Ранее Лайф писал, что корабль Cargo Dragon 2 с грузом стартовал к МКС с космодрома во Флориде. На станцию в числе прочих грузов отправлены две панели более мощных солнечных батарей iROSA.
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