В ОАЭ поймали одного из основателей Finiko, обманувших россиян на 5 млрд
Блогер Алистаров сообщил о задержании сооснователя Finiko Эдварда Сабирова в ОАЭ
Эдвард Сабиров. Обложка © YouTube / ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА
В Объединённых Арабских Эмиратах задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом в своём видео рассказал YouTube-блогер Андрей Алистаров.
Он заявил, что Сабирова задержал Интерпол через некоторое время после его видеообращения. В нём он рассказал о предполагаемом теневом бенефициаре пирамиды — Даниэле Максумове. В ролике блогер также показал виллу стоимостью в один миллиард рублей в ОАЭ, которая, по его словам, принадлежит Сабирову.
Ранее Лайф сообщал о том, что Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного ранее в Объединённых Арабских Эмиратах. В апреле этого года МВД России оценило предварительный ущерб в пять миллиардов рублей. От потерпевших поступило около десяти тысяч заявлений.