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27 ноября, 13:27

В ОАЭ поймали одного из основателей Finiko, обманувших россиян на 5 млрд

Блогер Алистаров сообщил о задержании сооснователя Finiko Эдварда Сабирова в ОАЭ

<p>Эдвард Сабиров. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@ironbet/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА</a></p>

Эдвард Сабиров. Обложка © YouTube / ЖЕЛЕЗНАЯ СТАВКА

В Объединённых Арабских Эмиратах задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом в своём видео рассказал YouTube-блогер Андрей Алистаров.

Он заявил, что Сабирова задержал Интерпол через некоторое время после его видеообращения. В нём он рассказал о предполагаемом теневом бенефициаре пирамиды — Даниэле Максумове. В ролике блогер также показал виллу стоимостью в один миллиард рублей в ОАЭ, которая, по его словам, принадлежит Сабирову.

Опубликовано видео задержания руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

Опубликовано видео задержания руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko

Ранее Лайф сообщал о том, что Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного ранее в Объединённых Арабских Эмиратах. В апреле этого года МВД России оценило предварительный ущерб в пять миллиардов рублей. От потерпевших поступило около десяти тысяч заявлений.

Илья Суриков

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