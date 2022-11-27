В ОАЭ поймали одного из основателей Finiko, обманувших россиян на 5 млрд

Он заявил, что Сабирова задержал Интерпол через некоторое время после его видеообращения. В нём он рассказал о предполагаемом теневом бенефициаре пирамиды — Даниэле Максумове. В ролике блогер также показал виллу стоимостью в один миллиард рублей в ОАЭ, которая, по его словам, принадлежит Сабирову.