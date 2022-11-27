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27 ноября, 13:02

"Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы на матч Кубка России

Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" объявили составы на матч шестого тура группового этапа Кубка России. Сам матч состоится 27 ноября.

У "Зенита" с первых минут на поле выйдут Куаресма да Силва, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, И. Сергеев. Запасные: Одоевский, Королёв, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Сергеев, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

"Спартак" потерпел первое поражение в Кубке России, проиграв "Крыльям Советов"

"Спартак" потерпел первое поражение в Кубке России, проиграв "Крыльям Советов"

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев. Запасные: Селихов, А. Шитов, Рыбус, Мевля, Чернов, Рассказов, Умяров, Зорин, Зиньковский, В. Шитов, Мелешин, Николсон.

Ранее Лайф писал о том, что экс-владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун провёл прощальный ужин с игроками и тренерским штабом красно-белых.

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Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Илья Суриков

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