Правительство Италии ввело режим ЧС на острове Искья из-за схода оползня
Правительство Италии ввело режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где восемь человек погибли при сходе оползня. В соответствии с этим решением на ликвидацию последствий стихийного бедствия будут выделены два миллиона евро, говорится в заявлении пресс-службы главы итальянского кабмина.
"Совет министров по предложению главы правительства Джорджи Мелони и министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи принял решение о введении ЧС с выделением двух миллионов евро из фонда национальных чрезвычайных ситуаций", — указано в сообщении.
Оползень, вызванный сильными дождями, сошёл на городок Казамиччола на острове Искья утром 26 ноября. Ранее Лайф писал, что после бедствия минимум 13 человек числятся пропавшими без вести, в их числе грудной ребёнок. Также известно, что в результате стихии было уничтожено как минимум десять зданий. По данным синоптиков, на острове накануне выпало до 120 миллиметров осадков.
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