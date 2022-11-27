Правительство Италии ввело режим ЧС на острове Искья из-за схода оползня

Правительство Италии ввело режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где восемь человек погибли при сходе оползня. В соответствии с этим решением на ликвидацию последствий стихийного бедствия будут выделены два миллиона евро, говорится в заявлении пресс-службы главы итальянского кабмина.

"Совет министров по предложению главы правительства Джорджи Мелони и министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи принял решение о введении ЧС с выделением двух миллионов евро из фонда национальных чрезвычайных ситуаций", — указано в сообщении.