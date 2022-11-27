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27 ноября, 12:58

Правительство Италии ввело режим ЧС на острове Искья из-за схода оползня

Правительство Италии ввело режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где восемь человек погибли при сходе оползня. В соответствии с этим решением на ликвидацию последствий стихийного бедствия будут выделены два миллиона евро, говорится в заявлении пресс-службы главы итальянского кабмина.

"Совет министров по предложению главы правительства Джорджи Мелони и министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи принял решение о введении ЧС с выделением двух миллионов евро из фонда национальных чрезвычайных ситуаций", — указано в сообщении.

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Оползень, вызванный сильными дождями, сошёл на городок Казамиччола на острове Искья утром 26 ноября. Ранее Лайф писал, что после бедствия минимум 13 человек числятся пропавшими без вести, в их числе грудной ребёнок. Также известно, что в результате стихии было уничтожено как минимум десять зданий. По данным синоптиков, на острове накануне выпало до 120 миллиметров осадков.

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Twitter / AJEnglish

Наталья Исакова

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