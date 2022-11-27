В Польше не видят признаков подготовки "нападения" России на страну

В Варшаве не наблюдают признаков подготовки РФ к нападению на Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министра, который занимается работой спецслужб страны, Станислав Жарын.

"У нас отсутствуют сигналы, которые указывали бы на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО", — отметил он в беседе с газетой Il Messaggero.