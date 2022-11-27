В Польше не видят признаков подготовки "нападения" России на страну
В Польше сообщили об отсутствии признаков подготовки военной агрессии со стороны России
В Варшаве не наблюдают признаков подготовки РФ к нападению на Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министра, который занимается работой спецслужб страны, Станислав Жарын.
"У нас отсутствуют сигналы, которые указывали бы на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО", — отметил он в беседе с газетой Il Messaggero.
Вместе с тем он полагает, что географическое положение и роль Польши в поддержке Украины якобы делают республику "целью для постоянных гибридных российских угроз — от кибератак до дезинформации".
Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ.
ТАСС / Министерство обороны России