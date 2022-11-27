Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 12:58

В Польше не видят признаков подготовки "нападения" России на страну

В Польше сообщили об отсутствии признаков подготовки военной агрессии со стороны России

В Варшаве не наблюдают признаков подготовки РФ к нападению на Польшу. Об этом заявил пресс-секретарь министра, который занимается работой спецслужб страны, Станислав Жарын.

"У нас отсутствуют сигналы, которые указывали бы на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши. По нашему мнению, крайне маловероятно, чтобы Россия попыталась затронуть территорию члена НАТО", — отметил он в беседе с газетой Il Messaggero.

Вместе с тем он полагает, что географическое положение и роль Польши в поддержке Украины якобы делают республику "целью для постоянных гибридных российских угроз — от кибератак до дезинформации".

"Потребительски настроенные бездельники": Требования беженцев с Украины разозлили поляков

"Потребительски настроенные бездельники": Требования беженцев с Украины разозлили поляков

Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ.

Обложка ©

ТАСС / Министерство обороны России

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров