Захарова назвала "нацистским уродцем" латвийского депутата за слова о русской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса о том, что русской нации не существует, назвала его нацистским уродцем и предложила ему подумать о существовании американской.

"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" — написала она в телеграм-канале.

Ранее Кирштейнс в своей публикации в соцсетях поставил под сомнение историю возникновения русской нации, а также языка.

"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!" — написал он.