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27 ноября, 12:53

Захарова назвала "нацистским уродцем" латвийского депутата за слова о русской нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса о том, что русской нации не существует, назвала его нацистским уродцем и предложила ему подумать о существовании американской.

"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" написала она в телеграм-канале.

Не в этой жизни. Как латвийскому депутату захотелось "раздробить Россию"

Не в этой жизни. Как латвийскому депутату захотелось "раздробить Россию"

Ранее Кирштейнс в своей публикации в соцсетях поставил под сомнение историю возникновения русской нации, а также языка.

"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!" — написал он.

Кирштейнса после этого высмеяли в соцсетях. Пользователи "Твиттера" пришли в шок от его заявления и призвали его не позориться. Другие решили, что 74-летнему депутату пора снять с себя полномочия, а также заподозрили у него деменцию.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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