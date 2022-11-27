Захарова назвала "нацистским уродцем" латвийского депутата за слова о русской нации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление латвийского депутата Александра Кирштейнса о том, что русской нации не существует, назвала его нацистским уродцем и предложила ему подумать о существовании американской.
"Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?" — написала она в телеграм-канале.
Ранее Кирштейнс в своей публикации в соцсетях поставил под сомнение историю возникновения русской нации, а также языка.
"Нет такой русской нации. Сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински!" — написал он.
Кирштейнса после этого высмеяли в соцсетях. Пользователи "Твиттера" пришли в шок от его заявления и призвали его не позориться. Другие решили, что 74-летнему депутату пора снять с себя полномочия, а также заподозрили у него деменцию.
Telegram / Мария Захарова