Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 12:39

На лице помолодевшей Пугачёвой разглядели пластические операции на миллион

Бьюти-эксперт Ковалевич оценила на миллион рублей новые пластические операции Пугачёвой

<p>Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey</p>

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Российская певица Алла Пугачёва продолжает с мужем и детьми жить в Израиле. На последних фотографиях 73-летней артистки многие пользователи заметили, что её лицо вновь помолодело. Что именно могла "перекроить" во внешности Примадонна, сайту kp.ru рассказала бьюти-эксперт и амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич.

Она заметила у Пугачёвой небольшие изменения в области глаз по сравнению с тем, что было до Израиля. Вероятнее всего, певица вновь сделала круговую блефаропластику. Данная процедура, как считает Ковалевич, артистке обошлась от 160 тысяч рублей. Вместе с тем эксперт не исключает, что Примадонна сделала и хирургическую коррекцию птоза бровей. Такая операция стоит около 100 тысяч рублей.

"Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами, думаю, обошлась Пугачёвой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому ещё инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. В общей сумме у Пугачёвой ушло не менее одного миллиона рублей", — резюмировала Ковалевич.

Зрители спектакля в Тель-Авиве довели Пугачёву до слёз её же песней

Зрители спектакля в Тель-Авиве довели Пугачёву до слёз её же песней

Ранее Лайф писал, что у сбежавшей из России Аллы Пугачёвой нашли гражданство Израиля, и опубликовал фото паспорта. Звезда получила его в мае. Напомним, накануне Примадонна назвала хейтеров рабами. Певица счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла".

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров