На лице помолодевшей Пугачёвой разглядели пластические операции на миллион

Российская певица Алла Пугачёва продолжает с мужем и детьми жить в Израиле. На последних фотографиях 73-летней артистки многие пользователи заметили, что её лицо вновь помолодело. Что именно могла "перекроить" во внешности Примадонна, сайту kp.ru рассказала бьюти-эксперт и амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич.

Она заметила у Пугачёвой небольшие изменения в области глаз по сравнению с тем, что было до Израиля. Вероятнее всего, певица вновь сделала круговую блефаропластику. Данная процедура, как считает Ковалевич, артистке обошлась от 160 тысяч рублей. Вместе с тем эксперт не исключает, что Примадонна сделала и хирургическую коррекцию птоза бровей. Такая операция стоит около 100 тысяч рублей.

"Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами, думаю, обошлась Пугачёвой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому ещё инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. В общей сумме у Пугачёвой ушло не менее одного миллиона рублей", — резюмировала Ковалевич.