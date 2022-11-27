6 историй про наших женщин, доказывающих, что россиянки — лучшие мамы

"У знакомых дочка во время прогулки катается на гироскутере и слушает музыку через беспроводные наушники. Всё бы ничего, только наушники подключены к телефону, который находится у родителей. Если ребёнок уезжает слишком далеко — сигнал пропадает, и она подъезжает ближе к родителям! Вот он, поводок XXI века!" — WWolf08.

"Лет пять мне было, и мама меня в первый раз жизни попросила сходить в магазин — за молоком. Я сходил. Успешно вернулся с бутылкой молока. Мама меня похвалила: "Молодец, помощник, умница". Так мне приятно стало, что я её спросил: "Хочешь, я ещё за молоком схожу?" Она с улыбкой ответила, что хочет. Я опять сходил. И опять успешно. И снова волна похвалы. И так мне опять стало приятно, что я опять её спросил:

— Хочешь, я ещё за молоком схожу?

— Ну конечно, — ответила мама.

Я сделал ещё один поход в магазин и опять принёс бутылку молока.

— Молодец, — сказала мама. — А вот если бы ты был внимательным, то сразу бы три бутылки купил", — Fatherbig.

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А иногда мамам приходится искать неожиданные решения на скорую руку. Но наши гениальные женщины и тут не промах. Например, Евгения поделилась лайфхаком, как угостить малыша конфеткой так, чтобы не запачкался.

"Ко вторым родам я готовилась основательно. Старшему сыну на тот момент было четыре года. Я с ним разговаривала. Книжки читала, вместе для малыша покупали игрушки и мебель. Мне казалось, что старший сынок готов к появлению младшего брата. И первые дни действительно было всё прекрасно. Но через пару недель захожу я в комнату и вижу, как старший сын собирает вещи малыша в сумку и сам одевается. Я спрашиваю: "А ты куда собрался?" А он мне: "Мама, а чек у тебя от братика сохранился? Давай его обратно в магазин отвезём". Ох, на тот момент я прям расстроилась, хотя сейчас со смехом вспоминаем. Дети мои теперь лучшие друзья. Хотя был период, когда старший жутко ревновал нас к младшему. Но, как говорится, всё проходит, и это тоже пройдёт", — вспоминает одна из мамочек.

"Дочь у нас активная и непоседливая — уследить за ней бывает непросто. Однажды мы пришли в гости к родственникам, спокойно общались, дочь была на виду, играла. Уж не знаю, когда и как она успела усыпить нашу бдительность, но очнулась я, увидев дочурку довольную и счастливую до одури, она несла мне выкопанную из горшка фиалку. Кира с гордостью и улыбкой до ушей протянула мне цветок, с которого сыпалась земля, со словами "Мамочка, это тебе подарок". Звучало это не так отчётливо, конечно, но я её восторженную речь поняла. Надо было видеть лицо хозяйки той самой несчастной фиалки, которую лишили тёплого насиженного местечка и так вероломно вырвали из горшка. В общем, пришлось извиняться и покупать новую фиалку", — поделилась Мария.

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