Японский творец превращает бытовые вещи в уникальные миниатюры, и вот 10 примеров его работ
Японский фотограф Тацуя Танака уже больше десяти лет трудится в жанре миниатюры. Причём его работы — отдельный вид искусства. Убедитесь сами!
Обычно, создавая миниатюры, художники и другие вдохновлённые просто делают уменьшенные копии всего подряд.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Получается мило, но довольно примитивно. Поэтому фотограф Тацуя Танака пошёл другим путём.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Он берёт бытовые вещи самого обычного размера и делает из них интерьеры или пейзажи.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Так, из редьки получаются снежные холмы горнолыжного комплекса, а спагетти легко превращаются в своеобразные жалюзи.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
После дело остаётся за малым: установить пластиковых человечков, важно — подходящего размера, в нужные позиции, отладить композицию, поставить свет, настроить кадр...
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Да! Работы, даже с миниатюрами, очень много. Не каждый на такое способен. Именно поэтому имя Тацуи Танаки известно всему миру.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
А что говорить про его работы! Их точно видел каждый...
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
В соцсетях на фотографа подписано больше 3,5 миллиона человек! Большинству творцов в сфере искусства можно только мечтать о такой огромной аудитории.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Впрочем, к таким цифрам японец пришёл далеко не сразу. Он начал публиковать работы из серии "Миниатюрный календарь" аж в 2011 году!
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
И ведь эти миниатюры — не просто плод вдохновения. Танака публикует новые работы КАЖДЫЙ день — с таким графиком ему не до музы.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya