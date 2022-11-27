Японский творец превращает бытовые вещи в уникальные миниатюры, и вот 10 примеров его работ

Обычно, создавая миниатюры, художники и другие вдохновлённые просто делают уменьшенные копии всего подряд.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

Получается мило, но довольно примитивно. Поэтому фотограф Тацуя Танака пошёл другим путём.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

Он берёт бытовые вещи самого обычного размера и делает из них интерьеры или пейзажи.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

Так, из редьки получаются снежные холмы горнолыжного комплекса, а спагетти легко превращаются в своеобразные жалюзи.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

После дело остаётся за малым: установить пластиковых человечков, важно — подходящего размера, в нужные позиции, отладить композицию, поставить свет, настроить кадр...

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

Да! Работы, даже с миниатюрами, очень много. Не каждый на такое способен. Именно поэтому имя Тацуи Танаки известно всему миру.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

А что говорить про его работы! Их точно видел каждый...

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

В соцсетях на фотографа подписано больше 3,5 миллиона человек! Большинству творцов в сфере искусства можно только мечтать о такой огромной аудитории.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

Впрочем, к таким цифрам японец пришёл далеко не сразу. Он начал публиковать работы из серии "Миниатюрный календарь" аж в 2011 году!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanaka_tatsuya

И ведь эти миниатюры — не просто плод вдохновения. Танака публикует новые работы КАЖДЫЙ день — с таким графиком ему не до музы.