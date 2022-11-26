Что происходило с героями популярных фильмов после финальных кадров

Для зрителей фильм заканчивается там, где решил режиссёр. Но если первоисточником стала книга, стоит проверить, что было дальше. Возможно, как в этих пяти примерах из подборки ниже, с героями произошло ещё много всего интересного.

"Форрест Гамп"

Кадр © "Форрест Гамп". Режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Эрик Рот, Уинстон Грум / "Кинопоиск"

Блокбастер Роберта Земекиса 1994 года снят по одноимённому роману Уинстона Грума 1986 года. А спустя год после премьеры фильма вышло продолжение книги — "Гамп и компания". В ней Форрест теряет свой креветочный бизнес, играет в американский футбол, становится бездомным, подстрекает толпу разрушить Берлинскую стену и захватывает Саддама Хусейна. А в конце отправляется на церемонию "Оскар", где знакомится с Томом Хэнксом, который и сыграл его в киноадаптации.

"Бойцовский клуб"

Кадр © "Бойцовский клуб". Режиссёр Дэвид Финчер, сценаристы Джим Улс, Чак Паланик / "Кинопоиск"

После фееричного финала "Бойцовского клуба", написанного Чаком Палаником в 1996 году и экранизированного Дэвидом Финчером в 1999-м, главный герой женится на Марле и начинает принимать таблетки, которые гасят его альтер эго — Тайлера. Так начинается продолжение романа, которое вышло в виде комикса в 2015 году. Но потом всё снова лихо закручивается. Марла подменяет таблетки, Тайлер пробуждается, создаёт террористическую сеть, воскрешает мёртвых и в итоге погибает от рук самого Паланика. Что, впрочем, не помешало американцу написать ещё и третью часть.

"Ребёнок Розмари"

Кадр © "Ребёнок Розмари". Режиссёр Роман Полански, сценаристы Роман Полански, Айра Левин / "Кинопоиск"

Культовый фильм ужасов Романа Полански был снят по одноимённому роману Айры Левина и вышел на экраны в 1968 году. Главная героиня родила сына Сатаны, но решила воспитывать его сама, чтобы тот не попал в руки сектантов. В продолжении, которое Левин выпустил аж в 1997 году, Розмари выходит из 26-летней комы и узнаёт, что её чадо стало лидером всемирной религиозной секты "Дети бога". В финале мать и сын спускаются в ад на лифте, а события обоих романов ставятся под сомнение самым неожиданным образом.

"Драйв"

Кадр © "Драйв". Режиссёр Николас Виндинг Рефн, сценаристы Хуссейн Амини, Джеймс Саллис / "Кинопоиск"

Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2011 года в номинации "Лучшая режиссура" был снят по роману мало кому известного писателя Джеймса Саллиса. Но история молчаливого водителя в исполнении Райана Гослинга, который в конце теряет всё, кроме машины и жизни, быстро стала культовой именно благодаря картине. В продолжении, которое Саллис выпустил в 2012 году, у его героя есть имя и невеста. Но всё снова летит в тартарары после её убийства, и водитель снова оказывается самим собой.

"Талантливый мистер Рипли"

Кадр © "Талантливый мистер Рипли". Режиссёр Энтони Мингелла, сценаристы Энтони Мингелла, Патриция Хайсмит / "Кинопоиск"