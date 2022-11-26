Что происходило с героями популярных фильмов после финальных кадров
Иногда литературный сюжет выходит за рамки киносценария, но мы не видим, что происходит с персонажами после финальных титров.
Для зрителей фильм заканчивается там, где решил режиссёр. Но если первоисточником стала книга, стоит проверить, что было дальше. Возможно, как в этих пяти примерах из подборки ниже, с героями произошло ещё много всего интересного.
"Форрест Гамп"
Кадр © "Форрест Гамп". Режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Эрик Рот, Уинстон Грум / "Кинопоиск"
Блокбастер Роберта Земекиса 1994 года снят по одноимённому роману Уинстона Грума 1986 года. А спустя год после премьеры фильма вышло продолжение книги — "Гамп и компания". В ней Форрест теряет свой креветочный бизнес, играет в американский футбол, становится бездомным, подстрекает толпу разрушить Берлинскую стену и захватывает Саддама Хусейна. А в конце отправляется на церемонию "Оскар", где знакомится с Томом Хэнксом, который и сыграл его в киноадаптации.
"Бойцовский клуб"
Кадр © "Бойцовский клуб". Режиссёр Дэвид Финчер, сценаристы Джим Улс, Чак Паланик / "Кинопоиск"
После фееричного финала "Бойцовского клуба", написанного Чаком Палаником в 1996 году и экранизированного Дэвидом Финчером в 1999-м, главный герой женится на Марле и начинает принимать таблетки, которые гасят его альтер эго — Тайлера. Так начинается продолжение романа, которое вышло в виде комикса в 2015 году. Но потом всё снова лихо закручивается. Марла подменяет таблетки, Тайлер пробуждается, создаёт террористическую сеть, воскрешает мёртвых и в итоге погибает от рук самого Паланика. Что, впрочем, не помешало американцу написать ещё и третью часть.
"Ребёнок Розмари"
Кадр © "Ребёнок Розмари". Режиссёр Роман Полански, сценаристы Роман Полански, Айра Левин / "Кинопоиск"
Культовый фильм ужасов Романа Полански был снят по одноимённому роману Айры Левина и вышел на экраны в 1968 году. Главная героиня родила сына Сатаны, но решила воспитывать его сама, чтобы тот не попал в руки сектантов. В продолжении, которое Левин выпустил аж в 1997 году, Розмари выходит из 26-летней комы и узнаёт, что её чадо стало лидером всемирной религиозной секты "Дети бога". В финале мать и сын спускаются в ад на лифте, а события обоих романов ставятся под сомнение самым неожиданным образом.
"Драйв"
Кадр © "Драйв". Режиссёр Николас Виндинг Рефн, сценаристы Хуссейн Амини, Джеймс Саллис / "Кинопоиск"
Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2011 года в номинации "Лучшая режиссура" был снят по роману мало кому известного писателя Джеймса Саллиса. Но история молчаливого водителя в исполнении Райана Гослинга, который в конце теряет всё, кроме машины и жизни, быстро стала культовой именно благодаря картине. В продолжении, которое Саллис выпустил в 2012 году, у его героя есть имя и невеста. Но всё снова летит в тартарары после её убийства, и водитель снова оказывается самим собой.
"Талантливый мистер Рипли"
Кадр © "Талантливый мистер Рипли". Режиссёр Энтони Мингелла, сценаристы Энтони Мингелла, Патриция Хайсмит / "Кинопоиск"
Мэтт Деймон убивает Джуда Лоу, присваивает его личность и сомнительными путями добивается жизненного успеха. Экранизация романа Патриции Хайсмит в одночасье стала хитом, но приключения Рипли на этом не закончились, уточняет портал Ranker.
События следующего романа разворачиваются спустя шесть лет. Главный герой ведёт светскую жизнь во французском поместье с богатой женой, приторговывая крадеными произведениями искусства, но ситуация выходит из-под контроля. Затем были выпущены ещё три романа о Рипли, и в последнем прошлое наконец настигло его.
"Драйв". Режиссёр Николас Виндинг Рефн, сценаристы Хуссейн Амини, Джеймс Саллис / "Кинопоиск"