Эти имена носят мамы, дети которых вырастают самыми умными

Планируя расширить семью, будущие родители не всегда осознают, насколько это сложно — заниматься ребёнком. Но есть такие женщины, которые по наитию воспитывают чадо легко и правильно. Интуиция? Возраст и опыт? В чём же секрет? Вы бы никогда не догадались, но порой всё объясняет имя родительницы. 27 ноября в России отметят День матери. В честь этого замечательного праздника рассказываем, какие имена носят женщины, дети которых вырастают самыми умными.

Женское имя Евгения

Евгения на собственном примере показывает ребёнку, что учиться — важно и интересно. Фото © Freepik

"Благородная" Евгения очень заботится о развитии детей. Её чада всегда при деле: то книжку читают, то головоломку собирают, то смотрят документальный фильм, рассуждая с родителями на интересные темы. Малышей Женя учит через игру, потому им так нравится получать новую информацию о мире вокруг. Но и собственным примером мама по имени Евгения показывает, насколько важны обширные знания, как интересно и важно узнавать что-то, о чём ещё не слышал.

Эмилия

Качество образования, которое Эмилия постарается обеспечить ребёнку, сделает её чадо умнее сверстников. Фото © Freepik

Значений у этого женского имени несколько — в зависимости от происхождения. Имя Эмилия переводится как "сильная" и "старательная", а ещё — как "ласковая". И все эти прилагательные, безусловно, характеризуют девушку, кого назвали Эмилией. С детства Миля знает, что хочет большую и дружную семью, к чему активно стремится во взрослой жизни. Став мамой, носительница этого имени постарается дарить ребёнку только самое лучшее: от игрушек до качеств характера. Окружённый любовью и заботой, можно даже не сомневаться, что малыш Эмилии окажется одним из самых умных среди сверстников.

Имя Зинаида

Как мама, Зинаида постарается привить детям желание учиться и развиваться внешне и внутренне. Фото © Freepik

Общительная и дружелюбная Зинаида не понаслышке знает, насколько в жизни важны знания. Как мама, она постарается привить детям желание учиться и любовь к саморазвитию. Кстати, у женщины с этим именем прекрасно получается организовывать досуг и вовлекать малышей в обучение. Стремление выделиться среди знакомых Зинаида реализует через ребёнка, которого отправит в кружок шахмат, робототехники или программирования. Однако, если вдруг чадо откажется от навязанного выбора в пользу собственного, например захочет рисовать, сопротивляться и переубеждать Зина не станет.

Маргарита

Из-за неподдельной тяги к знаниям малыш Маргариты окажется самым умным среди других детей. Фото © Freepik

Женщине, кого зовут Маргарита, интересно всё вокруг. В её голове невероятное количество знаний о самых разных вещах. Такая мама ребёнку может рассказать буквально всё: историю возникновения древней цивилизации, рецепт торта или стих на иностранном языке. Видя, с каким воодушевлением родительница использует полученные знания, ребёнок Маргариты пропитается любовью к изучению мира. Из-за неподдельной тяги к новой информации малыш с лёгкостью окажется самым умным среди одноклассников.

Женское имя Светлана

Как мама, Светлана иногда достаточно требовательна — она жёсткая воспитательница. Фото © Freepik