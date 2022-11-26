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25 ноября, 21:50

Астролог поделилась лайфхаками, как в День матери проработать Луну в натальной карте

В воскресенье, 27 ноября, в России отмечается День матери. Это не просто тёплый праздник, а ещё и повод проработать свою натальную карту. Как это сделать? Секретами поделилась астролог Инна Любимова.

<p>Обложка © shutterstock</p>

Обложка © shutterstock

У каждого человека в натальной карте есть Луна. Она отвечает за наши эмоции, интуицию и сны, за гармонию и баланс. А ещё Луна очень сильно влияет на события в нашей жизни в рамках прогностики. От качества Луны в натальной карте зависит даже наше настроение. Проработать свою Луну можно в это воскресенье, 27 ноября, через общение с мамой, рассказала подписчикам астролог Инна Любимова.

Вот два главных лайфхака астролога, как проработать Луну в натальной карте в День матери:

  • во-первых, проведите 27 ноября вместе с родительницей;
  • во-вторых, не приходите в гости к маме с пустыми руками — купите ей подарок, цветы.

Луна очень любит для проработок, когда мы дарим белые цветы. Вот подарите в воскресенье маме белые цветы: ей будет приятно, а вам — и проработка для баланса и гармонии, в том числе, а сейчас это нам очень нужно.

Инна Любимова

Астролог

<p>Луна очень любит для проработок, когда мы дарим белые цветы. Вот подарите в воскресенье маме белые цветы: ей будет приятно, а вам — и проработка для баланса и гармонии, в том числе, а сейчас это нам очень нужно.</p>
<p>Луна очень любит для проработок, когда мы дарим белые цветы. Вот подарите в воскресенье маме белые цветы: ей будет приятно, а вам — и проработка для баланса и гармонии, в том числе, а сейчас это нам очень нужно.</p>
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