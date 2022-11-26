Астролог поделилась лайфхаками, как в День матери проработать Луну в натальной карте
В воскресенье, 27 ноября, в России отмечается День матери. Это не просто тёплый праздник, а ещё и повод проработать свою натальную карту. Как это сделать? Секретами поделилась астролог Инна Любимова.
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У каждого человека в натальной карте есть Луна. Она отвечает за наши эмоции, интуицию и сны, за гармонию и баланс. А ещё Луна очень сильно влияет на события в нашей жизни в рамках прогностики. От качества Луны в натальной карте зависит даже наше настроение. Проработать свою Луну можно в это воскресенье, 27 ноября, через общение с мамой, рассказала подписчикам астролог Инна Любимова.
Вот два главных лайфхака астролога, как проработать Луну в натальной карте в День матери:
- во-первых, проведите 27 ноября вместе с родительницей;
- во-вторых, не приходите в гости к маме с пустыми руками — купите ей подарок, цветы.
Луна очень любит для проработок, когда мы дарим белые цветы. Вот подарите в воскресенье маме белые цветы: ей будет приятно, а вам — и проработка для баланса и гармонии, в том числе, а сейчас это нам очень нужно.