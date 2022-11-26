Астролог поделилась лайфхаками, как в День матери проработать Луну в натальной карте

У каждого человека в натальной карте есть Луна. Она отвечает за наши эмоции, интуицию и сны, за гармонию и баланс. А ещё Луна очень сильно влияет на события в нашей жизни в рамках прогностики. От качества Луны в натальной карте зависит даже наше настроение. Проработать свою Луну можно в это воскресенье, 27 ноября, через общение с мамой, рассказала подписчикам астролог Инна Любимова.